I rovesci fanno rientrare l’allerta gialla per caldo, ma da domani le temperature risalgono

Nel bollettino emesso alle 12.55 di oggi, venerdì 31 luglio, è rientrata l’allerta gialla emessa ieri per caldo anomalo. La previsione metereologica stabilisce che l’“instabilità atmosferica diffusa favorisce rovesci o temporali oggi, fino a localmente moderati”. Inoltre, la “nuvolosità associata alle precipitazioni” abbassa le temperature massime odierne “e un’aria lievemente più fresca nella notte abbassa anche le temperature minime nelle valli domattina, ritardando il riscaldamento mattutino nel fondovalle, in particolare quello centrale”. Da domani (sabato 1° agosto), in giornata, comunque, “l’aria tornerà ad essere nuovamente più calda”.

Caldo anomalo, torna l’allerta gialla nel fondovalle

30 luglio 2026, ore 16.10, di Silvia Savoye

Torna l’allerta per il caldo anomalo che da alcuni giorni sta interessando la nostra regione. Il Centro funzionale ha emesso un’allerta gialla per ordinaria criticità nel fondovalle.

“Oggi e domani avviso per caldo anomalo nel fondovalle per la presenza di un giorno di valori osservati superiori alle soglie e di due giorni previsti con temperature minime e indice di calore superiori alle soglie”, si legge nel bollettino di criticità. “Per la giornata di domani, sulla base delle condizioni di zero termico elevato e delle precipitazioni a carattere temporalesco previste, in particolare tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, non si esclude la formazione di colate detritiche isolate e localizzate”.

Alle 14 di oggi, giovedì 30 luglio, le stazioni meteo della Regione hanno registrato 39,8 gradi a Roisan e oltre 38 gradi ad Aosta (piazza Plouves), Arvier, Saint-Christophe (aeroporto) e Saint-Vincent (terme).

Dopo queste due giornate bollenti, l’Ufficio meteo della Regione prevede per sabato un lieve calo delle temperature massime nelle valli. Lo zero termico, oggi compreso tra i 4.500 e i 4.700 metri, scenderà sabato tra i 4.100 e i 4.400 metri.