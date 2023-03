Camioncino si ribalta: ferito il conducente

Intervento questa mattina, lunedì 20 marzo, della squadra taglio dei vigili del fuoco nel comune di Introd, in località Villes Dessus, per un incidente autonomo.

Dalle prime informazioni il conducente di un camioncino ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato nei pressi dell’ingresso del box di una casa privata. A liberarlo dalle lamiere è stata la squadra taglio dei Vigili del fuoco. L’uomo è stato in seguito affidato alla cure del 118 e portato al Pronto soccorso dell’Ospedale Parini di Aosta. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, arrivate sul posto.