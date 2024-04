Un cittadino francese di 40 anni è stato trovato senza vita in un appartamento ad Aosta. Dai primi riscontri l’uomo sarebbe morto per un malore. A dare l’allarme nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 aprile, sono stati gli amici, con cui l’uomo aveva preso in affitto una casa vacanza. Da quanto si apprende il gruppo aveva festeggiato tutta la notte. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri e il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso