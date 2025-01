Reiterazioni di contratti, ex dirigente regionale assolta in appello dalla Corte dei Conti

Alla fine del 2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta aveva condannato, con più sentenze, l’ex dirigente regionale Lucia Ravagli Ceroni a risarcire la Regione per un totale di 21.588 euro. L’interessata, che dal 2019 è Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta, ha però proposto ricorso e la prima Sezione centrale d’appello della magistratura contabile ne ha decretato l’assoluzione, rovesciando così l’esito.

Le sentenze del secondo grado contabile, in tutto cinque, sono state depositate nelle scorse settimane. La vicenda era nata da un contenzioso dinanzi alla Corte d’Appello di Torino in cui era stato riconosciuto un risarcimento danni ad alcuni dipendenti di piazza Deffeyes ai quali, tra il 1994 e il 2011, erano stati reiterati contratti di lavoro a tempo determinato.

Per la magistratura ordinaria, quei rinnovi erano avvenuti illegittimamente e, dalla somma che l’ente era stato obbligato a versare ai lavoratori (le sentenze, risalenti al 2016, erano divenute definitive), è derivato il giudizio contabile nei confronti di Ravagli Ceroni, che era all’epoca dirigente della Direzione Sviluppo Organizzativo della Regione e sottoscriveva i contratti dei dipendenti.

Se i giudici della Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta della Corte dei Conti si erano pronunciati per la condanna della dirigente, giacché “avrebbe dovuto evidenziare le macro illegittimità che discendevano dalla reiterazione di simili assunzioni”, per quelli del secondo grado contabile “è ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che all’adozione di quegli atti abbiano concorso”.

Inoltre, richiamando una recente pronuncia (dell’aprile 2024), i giudici della Prima sezione centrale d’appello della Corte dei Conti sottolineano che “non può ‘ammettersi alcun automatismo tra l’illegittimità deli atti… e i riflessi erariali delle condotte serbate dalle persone fisiche che… hanno concorso alla loro adozione’”.

Premesse da cui il Collegio giudicante conclude che “la pur innegabile connotazione abusiva dei reiterati conferimenti dei contratti a termine, in grado di dar luogo, a beneficio del lavoratore ‘precarizzato’, alla tutela risarcitoria del cosiddetto danno comunitario, non possa generare, di per sé solo, e sotto forma di danno indiretto, la responsabilità amministrativa della dirigente regionale che quei contratti aveva sottoscritto”.

Per i giudici, infine, non è “in alcun modo ravvisabile la palese o grossolana violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto”.

Per una seconda serie di reiterazioni contrattuali contestate dalla Procura regionale contabile (derivanti da sentenze della Corte d’appello di Torino del 2017), l’udienza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti si era tenuta nel gennaio 2024. Nelle sentenze, depositate nel marzo 2024, Ravagli Ceroni era stata assolta. I giudici di primo grado avevano aderito al nuovo indirizzo giurisprudenziale che la Sezione centrale d’appello richiama ora in merito alla parte per cui il collegio aostano aveva pronunciato condanna.

Contratti di lavoro reiterati, condannata dalla Corte dei Conti ex dirigente regionale

7 Dicembre 2022 – Ore 12.33

Un risarcimento, a favore della Regione, di 21.588 euro. E’ ciò a cui la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha condannato, con diverse sentenze depositate negli ultimi giorni, l’ex dirigente regionale Lucia Ravagli Ceroni, attualmente Direttore generale dell’Università della Valle d’Aosta.

L’azione, per “danno indiretto”, era stata attivata dalla Procura contabile diretta da Giuseppe De Rosa a seguito del divenire definitive di cinque sentenze della Corte d’Appello di Torino del 2016, con cui all’amministrazione regionale era stato imposto di riconoscere in totale oltre 39mila euro a cinque dipendenti dell’ente cui, tra il 1994 e il 2011, erano stati reiterati in tutto 52 contratti di lavoro a tempo determinato.

Quei rinnovi, per la magistratura ordinaria, erano avvenuti illegittimamente e, dall’esborso per l’ente, è derivato il giudizio contabile nei confronti di Ravagli Ceroni, che al tempo era Coordinatrice del Dipartimento personale di piazza Deffeyes e quindi sottoscriveva i contratti con i lavoratori.

Secondo i giudici della Corte dei Conti (le diverse sentenze depositate sono in buona parte simili tra loro), “tali contratti non coprivano alcuna esigenza temporanea, essendo invece espressione di un’ordinaria carenza d’organico che avrebbe dovuto essere affrontata dagli organi competenti in altro modo”. Peraltro, nemmeno i documenti sottoscritti con i lavoratori “contengono alcun riferimento a presunte esigenze eccezionali che li giustificherebbero, a conferma della loro totale insussistenza”.

Per la difesa dell’ex dirigente, assistita dagli avvocati Carlo Merani e Roberto Serventi del foro di Torino, “la sottoscrizione”, avvenuta da parte della Coordinatrice, sarebbe stata “una conseguenza formale necessaria di un iter decisionale e selettivo preordinato”, con le assunzioni a rappresentare un “mero atto dovuto imputabile alla Giunta regionale e, comunque, necessarie per la garanzia di buon andamento di servizi essenziali”.

Al riguardo, la Corte riconosce che “a monte vi erano le delibere di Giunta volte ad individuare, settore per settore, le esigenze di fabbisogno di personale”, ma “tali atti contenevano comunque un riferimento al parere dello stesso ufficio diretto dalla convenuta” e “rimettevano al medesimo ufficio i concreti provvedimenti di assunzione”.

Per i giudici, l’allora dirigente “avrebbe dovuto evidenziare le macro illegittimità che discendevano dalla reiterazione di simili assunzioni”. Anche perché, è il ragionamento dei magistrati contabili, tale modo di procedere era “palesemente illegittimo e di cui un dirigente di vertice, tra l’altro preposto proprio al settore rapporti di lavoro, doveva necessariamente avvedersi”.

Da qui la condanna di Ravagli Ceroni a rifondare le casse regionali. Il collegio giudicante ha tuttavia applicato, a favore dell’ex dirigente, il “potere riduttivo” (l’importo risarcitorio viene “scontato” del 25%) tenuto conto che “l’iniziativa di tali assunzioni risiede comunque nella volontà politica dell’organo direttivo dell’Amministrazione regionale”.

Per alcuni contratti di due dei cinque dipendenti, la Corte dei Conti aveva chiamato in causa anche Walter Lillaz, sostituto di Ceroni negli anni oggetto del contenzioso, contestandogli un danno indiretto di poco più di 2.730 euro. Nello scorso novembre, ha scelto di aderire al rito abbreviato, che consente di chiudere il giudizio versando una somma ridotta rispetto alla richiesta di risarcimento avanzata dall’accusa.