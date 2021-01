Controlli Covid: avventori all’interno di due locali, multe dei Nas

Due esercizi commerciali della media e bassa Valle sono stati sanzionati dai Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni nello scorso fine settimana, durante una serie di controlli sul rispetto dei provvedimenti mirati al contenimento della diffusione del Covid-19.

Nelle giornate in cui sono scattate le ispezioni dei militari, la regione era classificata come “zona arancione”, quindi con il divieto di effettuare ristorazione e bar, se non d’asporto o “delivery”. In un bar-gelateria in via Roma a Donnas, invece, sono stati trovati otto avventori, tra l’interno e l’esterno del locale (questi ultimi sprovvisti di mascherina). Multe sono quindi state elevate sia al titolare, sia ai clienti, ed è stato proposto un provvedimento di chiusura temporanea.

In un minimarket in viale Piemonte a Saint-Vincent, invece, i Carabinieri hanno riscontrato un cliente intento a consumare in loco, oltre ad inottemperanze alle norme sulla segnaletica di cui le attività commerciali sono chiamate a dotarsi per aprire durante la pandemia. Anche in questo caso, è stata elevata sanzione per l’esercente e l’avventore e la violazione costerà un temporaneo abbassamento forzato della serranda.

Nelle scorse settimane, infine, il Nucleo antisofisticazioni – su iniziativa del Ministero alla salute – ha svolto una decina di verifiche in strutture per anziani della regione. Non sono emerse, nell’ambito di queste attività, irregolarità né alle prescrizioni sul nuovo Coronavirus, né sotto altri profili.