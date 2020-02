Coronavirus: la Regione: “La situazione è sotto controllo. Sintomi lievi”

Aosta - Per precauzione e rispondendo alle indicazioni ministeriali 4 italiani che provengono, o hanno avuto contatto con la zona del focolaio attuale, sono state sottoposte al tampone e messe in isolamento.

“La situazione è sotto controllo”. A dirlo in serata è il Presidente della Regione Renzo Testolin. Per precauzione e rispondendo alle indicazioni ministeriali quattro italiani che provengono, o hanno avuto contatto con la zona del focolaio attuale, del milanese e del lodigiano, sono stati sottoposti al tampone per il Coronavirus. Tre sono ricoverate in Ospedale, in isolamento, una quarta si trova presso il proprio domicilio.

“I sintomi molto lievi – riferisce Luca Montagnani, direttore del Dipartimento emergenza, rianimazione e anestesia dell’Usl Vda – Siamo in attesa dei tamponi e speriamo diano esito negativo. I pazienti sono stabili e in isolamento, così come le persone che sono venute in contatto stretto con questi pazienti. La Regione ha messo in atto il piano studiato con la Protezione civile e l’Usl, per garantire la massima sicurezza alla popolazione. Non c’è nessun paziente in situazione grave”.

Nei giorni scorsi il tampone è già stato effettuato su altri due casi sospetti e ha dato esito negativo.

“Non abbiamo per il momento nessun caso in Valle d’Aosta che ha dato esito positivo al tampone” scandisce Pio Poretta, Direttore della protezione civile regionale, annunciando poi il prossimo allestimento, in prossimità del Pronto soccorso, analogamente a quanto fatto in altre regioni, di tende “per poter bloccare eventuali soggetti che manifestano patologie”.

Il consiglio rimane, comunque, quello di non recarsi al Pronto soccorso, in caso di sintomi sospetti o possibili contagi, ma di chiamare il 112 o il 1500. Allo stesso modo si raccomanda di non recarsi presso gli ambulatori medici.

In caso di possibile esposizione al Coronavirus, sarà attivato il personale sanitario per il prelievo di un tampone nasale e faringeo, funzionale alla diagnosi.

La Regione, inoltre, ha predisposto un numero verde per far fronte alle richieste di informazioni, non all’assistenza sanitaria. 800.122.121, attivo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18.