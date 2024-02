Dieci sciatori bloccati in Val Veny, uno di loro è caduto in un canale

Diverse squadre di soccorritori sono in azione per raggiungere un gruppo di una decina di sciatori bloccati nel canale del Bambino, in Val Veny (Courmayeur), nella zona della Visaille.

La richiesta di aiuto è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 febbraio. Le persone in difficoltà hanno segnalato la caduta nel canale di uno di loro, mentre gli altri sono rimasti bloccati nel tentativo di soccorrerlo.

Le condizioni meteo odierne hanno consentito all’elicottero di lasciare tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e militari del Sagf della Guardia di finanza, assieme al medico del 118, nell’area dell’incidente. Le squadre stanno procedendo via terra, percorrendo i due diversi lati del canale, per arrivare al gruppo.