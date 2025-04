Due arresti per detenzione di cocaina in Valle d’Aosta

Un uomo, originario della Campania, classe 1998, è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Monitorato da tempo, l’uomo che lavorava a Courmayeur, da una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 150 dosi di cocaina, tra 0,6 e 0,8 grammi l’una, già confezionate e pronte per essere vendute nascoste in giardino e di 3.000 euro in contanti considerati proventi dell’attività di spaccio dai Carabinieri che lo hanno fermato.

Nella mattina di oggi lunedì 21 aprile, l’arresto è stato convalidato dal GIP e per l’uomo è scattata la misura di divieto di dimora in Valle d’Aosta.

Nella stessa giornata di venerdì, ma al mattino, è stato arrestato, sempre dai Carabinieri, anche un giovane italiano di 24 anni residente in Valle d’Aosta. Fermato per un controllo in auto in media valle, all’uomo sono stati rinvenuti 60 grammi di cocaina e una pistola calibro 7,65 dalla matricola abrasa.

Da lì l’arresto per conto dai Carabinieri della compagnia di Châtillon-Saint-Vincent con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e porto d’arma abusivo. L’arresto è stato convalidato dal GIP questa mattina.