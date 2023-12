Piante cadute, tetti e tettoie scoperchiati: 70 interventi dei Vigili del fuoco

Piante cadute, tetti e tettoie scoperchiati e materiale volatile da recuperare. Attività intensa nelle ultime 24 ore per i Vigili del fuoco, intervenuti in 24 comuni valdostani per danni causati dal forte vento.

Oltre all’impegno straordinario delle squadre dei permanenti, sono 15 i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari che hanno affiancato i professionisti nei 70 interventi circa compiuti.

L’attività ha riguardato anche le società Deval, CVA e Terna per il ripristino delle linee elettriche interessate dagli eventi, soprattutto a Valtournenche. Anche il corpo forestale della Valle d’Aosta e le forze dell’ordine sono intervenuti per la prima verifica di numerose segnalazioni dei cittadini.

Sul fronte della viabilità la polizia stradale e la società SAV sono stati impegnati a seguito della chiusura ai mezzi pesanti del traforo del Monte Bianco, fino alle ore 18 di oggi, per l’impossibilità di avere una corretta ed efficace aspirazione dei fumi a causa delle condizioni climatiche.

Forte vento: black out nella notte a Valtournenche

Il forte vento che da ieri sta sferzando su tutta la regione, in particolare nella Bassa Valle, ha creato anche in Valle d’Aosta qualche problema.

Un black out temporaneo si è verificato intorno alle 22 di ieri sera nella Valtournenche, lasciando per oltre mezzora senza corrente residenti e turisti.

Nella notte la sindaca Elisa Cicco ha deciso di chiudere in via preventiva la strada regionale della vallata, a partire dalla frazione di Buisson di Antey-Saint-André fino a Cervinia. La viabilità è tornata regolare intorno alle 8 di questa mattina, sabato 23 dicembre.

L’amministrazione comunale del paese invita la popolazione a “prestare particolare attenzione alla stabilità di piante nella propria proprietà”, “verificare la stabilità del proprio tetto, di infissi, comignoli verande ecc”, “evitare le attività all’aperto e gli spostamenti”, “non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture”.

Diverse piante sono cadute sul territorio regionale e le lamiere di alcuni tetti sono state scoperchiate. I comuni di Fénis e Saint-Marcel consigliano, viste le forti raffiche di vento, di evitare di transitare sulla strada dell’Envers, sulla strada del Pieiller e sulla strada verso Lovignana per rischio caduta rami / alberi.