Frana a Champorcher, danneggiato un canale di Cva

Una frana caduta oggi, domenica 28 dicembre, a monte della località La Place a Champocher, ha danneggiato il canale Cva che porta l’acqua alla centrale idroelettrica di Hône. Il movimento franoso, avvenuto nel bosco, ad una quota di circa 110 metri, ha interessato materiale lapideo, fango e piante. L’intervento è stato gestito dalla Centrale unica del Soccorso (Cus) e degli enti afferenti.

La Cus è stata attivata sempre oggi, intorno alle 12, per una valanga di grandi dimensioni sul versante nord della Testa Grigia, sul lato di Champoluc. Il sopralluogo effettuato dal Soccorso alpino valdostano ha escluso la presenza di persone coinvolte dal distacco.