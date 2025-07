Smottamenti nella notte in Val Ferret, la strada resta chiusa

Dopo le piogge intense della notte, il Comune di Courmayeur spiega che “si sono verificati alcuni piccoli smottamenti in Val Ferret: l’esondazione di fango a La Palud ed una colata detritica a Praz Moulin che ha interessato la strada comunale”.

Per questo, via ordinanza la strada comunale della Val Ferret è stata chiusa dalle 23 di ieri, del 20 luglio. Dal Comune dicono che “la prontezza degli interventi ha permesso di liberare la strada e organizzare convogli di discesa e salita per casi di particolare necessità e urgenza. Attualmente è assicurata la viabilità di sicurezza sulla strada della Val Ferret, che rimane chiusa al traffico veicolare e pedonale”.

Al momento, con la Regione, il Comune sta coordinando gli interventi di pulizia degli alvei dei torrenti e per il monitoraggio del territorio. In mattinata, alle 9.30, era previsto un sorvolo in elicottero per le verifiche ed i controlli della situazione, cui seguiranno aggiornamenti, previsti per le 10.30 circa.

Tra gli altri episodi – spiega una nota comunale –, alcune colate hanno coinvolto la strada di accesso al Rifugio Elena. In Val Veny, invece, non ci sono attualmente segnalazioni particolari. Per sicurezza è stata comunque chiusa al traffico veicolare e pedonale la pista camionabile della Val Veny.

“Oggi sarà difficile riaprire – aggiunge il Primo cittadino –. Ieri abbiamo portato a valle fra le 50 e le 60 persone presenti nelle strutture e nei ristoranti. La Val Ferret non è isolata, la strada è chiusa, ma in caso di emergenza si può transitare”.

Frana sulla strada per la Val Ferret: strada chiusa tra La Palud e Planpincieux

20 luglio 2025

A causa di una frana caduta nella serata di oggi, domenica 20 luglio, prima di Pra Moulin, la strada comunale per la Val Ferret è stata chiusa nel tratto tra La Palud e Planpincieux. A comunicarlo è in una nota l’Amministrazione comunale, invitando residenti e turisti a restare all’interno delle abitazioni o delle strutture ricettive, evitando le zone prossime ai corsi d’acqua.

Il Comune ha lavorato per liberare una corsia per l’accesso dei mezzi di soccorso e ha organizzato un convoglio in discesa e in salita per far scendere chi aveva necessità, 50 persone circa. Il personale degli interventi operativi della Protezione civile con il personale del corpo forestale sta seguendo l’evoluzione del fenomeno. Nella zona si segnalano brevi temporali localizzati.

Lungo la Val Ferret le aree considerate sicure sono indicate da segnaletica orizzontale di colore verde.

La riapertura del tratto interrotto è prevista per la tarda mattinata di domani, lunedì 21 luglio. In caso di urgenze è attivo il numero della Protezione civile regionale: 800 319 319.

Nel pomeriggio di oggi, il Centro funzionale ha emesso un’allerta gialla per criticità idrogeologica, valida fino alla giornata di domani per diverse aree della regione: Valdigne, zona del Gran San Bernardo, valli del Gran Paradiso e Valtournenche. La nota avverte che potrebbero verificarsi “eventi di colate detritiche che interessino anche infrastrutture viarie nelle zone D e C”, a partire dal tardo pomeriggio di oggi fino alle prime ore di lunedì.