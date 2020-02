Courmayeur - Il Soccorso Alpino Valdostano è intervento in elicottero sul Monte Bianco per un incidente accorso ad uno sciatore freerider caduto durante una discesa in fuoripista. Il paziente, 51 anni e residente in Lombardia, è in Pronto soccorso. Le sue condizioni sono gravi.

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervento in elicottero – con medico rianimatore a bordo – ai canali dei Wess a Courmayeur, sul Monte Bianco per un incidente accorso ad uno sciatore freerider caduto durante una discesa in fuoripista.

A quanto si apprende il paziente, 51 anni e residente in Lombardia, è stato portato in Pronto soccorso ed è attualmente in fase di diagnosi. Le sue condizioni sono gravi.