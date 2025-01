In via Monte Vodice, ad Aosta, si è aperta un’altra buca in strada

Via Monte Vodice, abbiamo un problema. Pochi giorni dopo la buca apertasi nella strada, ad Aosta, e la riapertura al traffico di ieri, una nuova rottura sull’asfalto è stata riscontrata nel pomeriggio di oggi, 17 gennaio. Nella stessa via, non nello stesso punto ma a poca distanza.

Sul posto, all’incrocio con via Monte Pasubio, la polizia locale e gli operai comunali, che hanno coperto la buca con i pannelli metallici. Al momento, la strada è chiusa per permettere le operazioni di copertura e per i rilievi.

A quanto dicono i tecnici del Comune di Aosta, ora si aspetterà lunedì per riprendere la videomappatura. È probabile – ma è un’ipotesi che i rilievi dovranno verificare – che la tubazione sotto l’asse stradale si stia “mangiando” il terreno. Gli accertamenti serviranno per capire anche la natura dell’“avvallamento” nella strada, proprio all’altezza dell’incrocio con via Monte Pasubio.