A fuoco un’abitazione sulla collina di Châtillon, intervento in corso

Un’incendio si è sviluppato questa mattina in un’abitazione sulla collina di Châtillon (foto di Claudio Crestaz). A prendere fuoco è stato il sottotetto della casa in cui viveva una persona, da sola, tratta in salvo dal pronto intervento dei Vigili del fuoco e poi presa in carico dal 118. Non ha riportato ferite ma è stata comunque presa in carico e condotta all’ospedale Parini di Aosta per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Châtillon Saint-Vincent per i primi rilievi del caso e per individuare le cause dell’incendio.