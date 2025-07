Il personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sta intervenendo a Pont-Saint-Martin, in via Circonvallazione, per un incendio divampato all’interno del negozio di abbigliamento Au Bon Marché. Nessuna persona risulta coinvolta.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco professionisti, una decina di volontari dei distaccamenti di Pont-Saint-Martin, Donnas e Verrès, oltre alle Forze dell’Ordine.