Incidente stradale a Nus, grave 59enne

Concluse le visite di diagnostica, i medici del “Parini” hanno stabilito il ricovero in rianimazione, in prognosi riservata, di un 59enne che ha riportato un politrauma in un incidente stradale autonomo, avvenuto a Nus nella serata di oggi, venerdì 18 marzo.

Da una prima ricostruzione, l’uomo, residente in Valle, ha perso il controllo dell’auto di cui era al volante, mentre percorreva la regionale per Verrayes, non lontano dal bivio per tale località, finendo in una scarpata.

Nell’urto, il 59enne si è causato varie fratture, alcune severe. È stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato al nosocomio regionale, e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.