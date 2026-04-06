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  • Aosta
  • Ultima modifica: 06 Aprile
  • 20:06

Maltrattamenti alla compagna, arrestato 49enne

L’uomo, residente nella cintura di Aosta, è stato arrestato nel fine settimana, dopo che la Polizia è intervenuta nella casa in cui la coppia viveva, a seguito dell’ennesimo litigio. La donna ha riferito anche di essere stata colpita con degli schiaffi.
Squadra Volante - Polizia - Questura
Cronaca

Un 49enne residente nella cintura di Aosta è stato arrestato nel fine settimana per maltrattamenti in famiglia, ai danni della compagna convivente. La Polizia è intervenuta nell’abitazione in cui i due vivevano dopo essere stata allertata perché la coppia aveva avuto l’ennesimo litigio.

La donna ha riferito urla, insulti, vessazioni di varia natura e minacce, ripetuti nel tempo, sostenendo anche di essere stata anche colpita con degli schiaffi. Durante l’udienza in Tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo, inoltre, a carico dell’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

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