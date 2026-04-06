Maltrattamenti alla compagna, arrestato 49enne

Un 49enne residente nella cintura di Aosta è stato arrestato nel fine settimana per maltrattamenti in famiglia, ai danni della compagna convivente. La Polizia è intervenuta nell’abitazione in cui i due vivevano dopo essere stata allertata perché la coppia aveva avuto l’ennesimo litigio.

La donna ha riferito urla, insulti, vessazioni di varia natura e minacce, ripetuti nel tempo, sostenendo anche di essere stata anche colpita con degli schiaffi. Durante l’udienza in Tribunale, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo, inoltre, a carico dell’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa.