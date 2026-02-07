Morto mentre scalava a Lillaz: è rimasto incastrato sotto il ghiaccio

Un ghiacciatore di origine straniera è morto nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, sulle cascate di Lillaz, a Cogne.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, nella fase di discesa, sarebbe per errore, entrato a metà cascata, nell’acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, andando ad incastrarsi diversi metri più in basso.

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto in elicottero per il soccorso che, con il verricello è riuscito a portare l’uomo alla base della cascata dove il medico non ha potuto che constatarne il decesso

La dinamica è ancora in fase di valutazione e le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Courmayeur.