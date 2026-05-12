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  • Aosta
  • Ultima modifica: 12 Maggio
  • 17:28

Attenzione ai falsi sopralluoghi in materia di prevenzione incendi

La segnalazione arriva dal Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, venuto a conoscenza di falsi sopralluoghi, effettuati da soggetti estranei all’amministrazione. La popolazione è invitata a prestare attenzione e, in caso di dubbi, contattare il 112.
Vigili del Fuoco
Cronaca

Attenzione ai falsi sopralluoghi in materia di prevenzione incendi. L’“allerta” arriva dal Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, che informa di essere venuto a conoscenza di alcuni episodi, effettuati da soggetti estranei all’amministrazione.

Si precisa – si legge in una nota – che i sopralluoghi di prevenzione incendi vengono svolti esclusivamente da personale appartenente al Corpo, regolarmente in divisa e tenuto a fornire le proprie generalità.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 qualora si presentassero persone non in uniforme, oppure qualora sorgessero dubbi circa l’identità degli operatori, al fine di consentire le opportune verifiche e la segnalazione alle forze dell’ordine e al comando competente.

La segnalazione si chiude ricordando che qualificarsi falsamente come appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco costituisce un reato, che può essere perseguito ai sensi di legge.

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