Attenzione ai falsi sopralluoghi in materia di prevenzione incendi. L’“allerta” arriva dal Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco, che informa di essere venuto a conoscenza di alcuni episodi, effettuati da soggetti estranei all’amministrazione.

Si precisa – si legge in una nota – che i sopralluoghi di prevenzione incendi vengono svolti esclusivamente da personale appartenente al Corpo, regolarmente in divisa e tenuto a fornire le proprie generalità.

La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 qualora si presentassero persone non in uniforme, oppure qualora sorgessero dubbi circa l’identità degli operatori, al fine di consentire le opportune verifiche e la segnalazione alle forze dell’ordine e al comando competente.

La segnalazione si chiude ricordando che qualificarsi falsamente come appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco costituisce un reato, che può essere perseguito ai sensi di legge.