Moto contro camper: 25enne valdostano grave in ospedale

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del “Parini”, a seguito delle molteplici fratture riportate, un motociclista valdostano di 25 anni. Il giovane si è scontrato con un camper, per cause che sono al vaglio dei Carabinieri della stazione di Etroubles, attorno alle 18.30 di ieri, lunedì 24 agosto, lungo la strada statale 27, a Saint-Rhémy-en-Bosses. Il 118 è intervenuto in elicottero, trasportando il ferito in ospedale. Al Pronto soccorso, le sue condizioni sono apparse serie da subito, spingendo i medici a riservarsi la prognosi.