Tamponamento tra auto ad Aosta: quattro persone in Pronto soccorso

(Video di Edi Ini).

Tamponamento tra quattro autovetture, poco prima delle 17.30 di oggi, venerdì 6 dicembre, ad Aosta. Nel tratto di viale Federico Chabod all’altezza dell’ITPR, i mezzi sono entrati in collisione tra loro, per motivi al vaglio della Polizia locale. In ospedale sono stati trasportati dal 118, intervenuto con più ambulanze e con l’automedica, quattro automobilisti: le loro condizioni sono in via di valutazione, ma non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere di una delle vetture coinvolte per consentire la presa in carico della persona all’interno. Il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è stato chiuso temporaneamente tra gli incroci con corso Padre Lorenzo e via Jean de la Pierre, per completare le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è ripresa attorno alle 18.15.