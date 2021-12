Nuova inchiesta sulla sanità, indagini sulla gara per le pulizie al “Parini”

La presunta turbativa dell’assegnazione, da parte dell’Usl Valle d’Aosta, del servizio di pulizie all’ospedale “Parini” (per un ammontare attorno ai 3 milioni di euro) è alla base di una nuova inchiesta della Procura che tocca il mondo della sanità valdostana. L’indagine è ad uno stadio iniziale, essendo partita qualche mese fa: ad occuparsene sono i Carabinieri del Reparto operativo del Gruppo Aosta, coordinati dal pm Luca Ceccanti. Al momento, quattro persone risultano iscritte nel registro degli indagati.

Tra di esse figurano l’ex direttore generale dell’azienda sanitaria di via Guido Rey, Lorenzo Ardissone (che dopo l’esperienza in Valle, durata dal 2013 al 2015, si era trasferito a dirigere l’Ausl Torino 4 ed ora è in pensione), il procuratore dell’azienda che aveva vinto la gara bandita Massimo Cassinelli ed altri due dirigenti della stessa ditta, la CM Service di Cascinette d’Ivrea. Nell’impostazione accusatoria, i quattro indagati avrebbero condizionato, attraverso alcune “pressioni”, il dirigente Usl che si occupava dell’appalto.

Una tesi su cui gli inquirenti cercano conferme, anche attraverso una perquisizione svolta martedì scorso a casa di Ardissone, in Piemonte. I militari hanno sequestrato un telefonino e un personal computer e dal contenuto dei dispositivi dipenderà lo sviluppo delle investigazioni (sotto analisi c’è anche della documentazione acquisita negli uffici Usl). La CM Service, stando all’esito della gara, doveva subentrare alla precedente aggiudicataria, che ha impugnato la procedura dinanzi alla giustizia amministrativa, prima al Tar, quindi fino al Consiglio di Stato, con la sospensione dell’appalto.

Per dare continuità al servizio, l’Usl ha incaricato per quattro anni, dal 1° luglio 2021, un raggruppamento d’imprese individuato tra i soggetti Consip (l’offerta riservata alla pubblica amministrazione). E’ a ridosso di questo passo della vicenda che, per la Procura, avrebbero avuto luogo le pressioni: Ardissone e i tre rappresentanti della CM Service avrebbero telefonato al dirigente, cercando di far sì che – dopo un affidamento temporaneo alla ditta ricorrente – assegnasse il lavoro alla vincitrice della gara.

Stando ai primi riscontri, il procuratore Cassinelli si sarebbe inoltre recato dal funzionario che seguiva la pratica. In quell’occasione, oltre a “perorare” la causa della sua azienda, avrebbe avvisato il dirigente che nell’ufficio erano in essere dei dispositivi per le intercettazioni, operate dall’autorità giudiziaria. I difensori degli indagati respingono ogni addebito, sottolineando tra l’altro come l’iter della vicenda (una gara vinta, quindi bloccata e assegnata diversamente) non lasci intravedere nemmeno la possibilità di “interferenze”.