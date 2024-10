Per un crollo di massi chiusa la strada regionale di Valsavarenche

Per un crollo di massi, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, a valle della frazione di Pont, la strada regionale 25 della Valsavarenche è chiusa al transito dal chilometro 24+500 (in corrispondenza del piazzale di partenza per il Rifugio Chabod).

I primi sopralluoghi tecnici sono già in corso, mentre un sorvolo in elicottero della zona del distacco è stato programmato per domani mattina.

Nessuno è rimasto coinvolto nel crollo, che ha danneggiato la strada, come riferisce il sindaco di’ Valsavarenche George. Il comune ha provveduto a evacuare alcune persone che abitano a monte del crollo. Sono invece rimasti sul posto alcuni camper presenti.