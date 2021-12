Perde il controllo dell’auto e abbatte alberi e cartelloni, donna ferita

Incidente autonomo, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 dicembre, ad Aosta. Per cause che sono al vaglio della Polizia locale, una donna di 29 anni che percorreva via Chaligne a bordo di un’Alfa Romeo ha perso il controllo della vettura, travolgendo alberelli e cartelloni pubblicitari a bordo della carreggiata. La corsa dell’auto non si è arrestata, fino a dopo la svolta in corso Saint-Martin-de-Corléans, in direzione dell’ospedale. La conducente è stata condotta dal 118 in Pronto soccorso, dove sono in via di valutazione le sue condizioni, che non appaiono comunque preoccupanti ai sanitari. Sul posto, per la messa in sicurezza del mezzo coinvolto e delle parti danneggiate, i Vigili del fuoco del comando di corso Ivrea e il personale comunale.