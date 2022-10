Perdita d’acqua in via Torino, si apre una voragine. Strada chiusa

Via Torino chiusa al traffico da questa mattina alle 7.15 circa a causa di una perdita d’acqua che ha provocato sul manto stradale una voragine.

Sul posto sono presenti gli uomini della polizia locale di Aosta guidati dal comandante Fabio Fiore, che hanno chiuso al traffico la strada, a partire dalla rotonda di via Garibaldi e fino all’incrocio fra via Festaz e via Conseil des Commis.

Si è in attesa dell’arrivo dei tecnici del servizio acquedotto del comune di Aosta per capire l’entità dei danni e i tempi di riapertura al traffico.