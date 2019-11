Pirovano dal pm per il Rolex preso a Caselle: la sua versione non cambia

Aosta - Nell’interrogatorio in Procura, l’ad della Cogne Acciai Speciali non ha modificato la sua posizione: la vicenda è un equivoco. Orologio e bracciale Tiffany di un'altra passeggera erano stati presi per restituirli, pensando che fossero stati smarriti.

Un’ora di interrogatorio in Procura a Torino, ieri, mercoledì 6 novembre, per Monica Pirovano. Al centro delle domande del pm Chiara Maina, l’episodio del 21 giugno scorso all’aeroporto di Caselle, per cui l’attuale amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali, già presidente di Confindustria Valle d’Aosta, è accusata di aver rubato un orologio Rolex Datejust del valore di 8mila euro e un bracciale Tiffany, da 1.000 euro circa.

Gli oggetti erano stati dimenticati da una passeggera, diretta in Sardegna con la famiglia, nella vaschetta porta oggetti dei controlli. Ed è proprio su questo aspetto che s’incardina la versione di Pirovano, ribadita ieri al sostituto procuratore. Per l’indagata, che era in fila dietro la proprietaria dei preziosi, l’intera vicenda è un equivoco, perché gli oggetti sono stati presi per restituirli, pensando che fossero stati smarriti. Insomma, un malinteso.

Le indagini erano scattate a seguito della denuncia del furto (la donna che se li era tolti per i controlli pensava, in un primo tempo, che gli oggetti fossero stati raccolti dal marito). Ad occuparsi degli accertamenti era stata la Polaria, che aveva controllato le immagini delle telecamere di sicurezza installate in aeroporto. In una nota, la Questura di Torino aveva spiegato che i poliziotti erano “riusciti a seguire tutto il percorso della signora fino all’imbarco del gate del suo volo”.

A quel punto, “non conoscendone l’identità, utilizzando le informazioni contenute nelle banche dati relative ai controlli passeggeri ed i riscontri incrociati sul web, gli investigatori sono riusciti ad identificare la probabile autrice del furto”. Orologio e gioiello erano quindi stati recuperati, dagli agenti, presso l’abitazione di Pirovano. Dopo la restituzione alla legittima proprietaria, per l’ad dell’acciaieria aostana era scattata la denuncia.