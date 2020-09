Pontey, è morto il candidato vice sindaco Paolo Fary

Pontey - "Siamo tutti sotto shock" dice la candidata sindaca Ilaria Lavoyer "Per tutti noi prima di essere un compagno di lista, Paolo era un amico". L'uomo lascia la moglie e due figli.

Lutto nella comunità di Pontey, dove nel pomeriggio è morto il geometra Paolo Fary, 55 anni, candidato vice sindaco della lista “L’importante è Pontey”.

Da quanto si apprende l’uomo si era sentito male in mattinata ed è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto, per un probabile arresto cardiaco, nel pomeriggio.

“Siamo tutti sotto shock” dice la candidata sindaca Ilaria Lavoyer “Per tutti noi, prima di essere un compagno di lista, Paolo era un amico. Siamo vicini alla sua famiglia”.

L’uomo lascia la moglie e due figli.