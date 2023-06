Scoperti in Valle d’Aosta 12 evasori fiscali totali

Relativamente al comando regionale Piemonte-Valle d’Aosta, la celebrazione del 249° anniversario di fondazione della Guardia di finanza si è svolta oggi, giovedì 22 giugno, a Torino, alla presenza del generale di Divisione Benedetto Lipari. Inoltre, alla caserma “Luboz” di Aosta, in una cerimonia interna cui ha preso parte il comandante territoriale Massimiliano Re, è stata inoltre deposta una corona di alloro in onore di tutti i caduti delle “Fiamme gialle”.

Con l’occasione, sono stati diffusi i dati sull’attività operativa del Corpo in Valle, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023. Un arco di tempo in cui i finanzieri hanno individuato 12 evasori totali e 34 lavoratori “in nero”. Altri 297 interventi ispettivi in materia di imposte dirette e Iva hanno permesso di denunciare 11 persone per reati fiscali. Il valore delle proposte di sequestro per reati legati alla fiscalità è stato di 3milioni 24.823 euro.

Azzardo, 11 violazioni

Nel settore del gioco illegale ed irregolare, dieci controlli si sono conclusi con la constatazione di 11 violazioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Nel complesso, 2.232 sono stati gli interventi ispettivi per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Un impegno “a tutela di famiglie e imprese, – fa sapere la Guardia di finanza – destinato a intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Contributi comunitari indebiti, 5 denunce

Nel campo della tutela della spesa pubblica, 63 interventi sull’indebita percezione di finanziamenti nazionali hanno portato alla denuncia di 6 persone e alla constatazione di 2 violazioni amministrative. Con riferimento alle erogazioni comunitarie, cinque le denunce, con un arresto, per una frode totale accertata pari a 214.630 euro. Per reati contro la pubblica amministrazione, quattordici gli individui denunciati, cinque dei quali arrestati.

Spesa pubblica, segnalati danni per 15 milioni

In tema di responsabilità amministrativa, i finanzieri hanno segnalato alla Procura regionale della Corte dei conti di Aosta danni erariali per oltre 15 milioni di euro, a carico di 34 soggetti. Dai controlli sul rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta, in tutto 54, è scaturita l’intercettazione di illecite motivazioni per 864.092 euro, accertando cinquantun violazioni. Sul versante della contraffazione, sequestrati 163.915 prodotti falsi, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri.

Recuperati 8 etti di droga

823 grammi di sostanze stupefacenti sono quindi stati recuperati dalle “Fiamme gialle” in svariate occasioni: in prevalenza hashish e marijuana (792 grammi), ma anche cocaina (5), eroina (14) e droghe sintetiche (12). In Valle d’Aosta, la Guardia di finanza è poi presente con le due stazioni del Soccorso Alpino del Corpo, ad Entrèves (Courmayeur) e Cervinia (Valtournenche), ove operano militari specializzati nella salvaguardia della vita umana in ambiente montano.

In montagna 219 interventi

219, nel periodo di riferimento, gli interventi effettuati, che hanno permesso di portare in salvo 298 persone e di recuperare 28 salme. Relativamente agli incidenti mortali, il personale del Sagf, con compiti di polizia giudiziaria, ha svolto le conseguenti attività di indagine delegate dalla Procura della Repubblica. Per concludere, nei diciassette mesi del bilancio operativo, sono state impiegate 2.182 pattuglie in attività di controllo economico del territorio e di concorso al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica (anche congiuntamente alle altre forze di polizia).