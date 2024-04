Si ribalta con il mini escavatore: muore 46enne di Fontainemore

Tragico incidente intorno alle 18.30 di oggi, domenica 7 aprile, in località Coré a Fontainemore. Un uomo, Guido Pasteur, 46 anni, stava eseguendo dei lavori davanti a casa sua con un mini escavatore quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo. Immediati i soccorsi, ma una volta giunti sul posto per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Oltre al 118 sul posto è arrivata la squadra taglio dei Vigili del fuoco di Aosta e i Carabinieri.

Sconvolta la comunità di Fontainemore, dove l’uomo, dipendente Deval, risiedeva assieme alla compagna Annie.

“Era una persona sempre molto allegra, con una gran voglia di fare festa. Simpatico, mancherà oltre che alla sua famiglia anche a tutta la vallata” racconta chi lo conosceva.

Oltre alla compagna l’uomo lascia la sorella Vanda, il fratello Edoardo e la mamma Mirella.