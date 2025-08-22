Facebook Twitter Instagram Youtube

  • Aosta
  • Ultima modifica: 22 Agosto
  • 17:27

Spaccio di cocaina, arrestato 47enne a Courmayeur

L’uomo, nella località come lavoratore stagionale, è stato trovato in possesso di un centinaio di grammi di sostanza. Era finito all’attenzione dei militari da alcuni giorni. L’arresto è stato convalidato dal giudice.
Arma dei Carabinieri Aosta
Cronaca

Era in possesso di 100 grammi di cocaina. Per questo motivo, i Carabinieri nella serata di mercoledì scorso, a Courmayeur, hanno tratto in arresto un 47enne residente in Liguria. L’uomo, che ha precedenti specifici, si trovava nella località ai piedi del Monte Bianco come lavoratore stagionale.

L’uomo era finito all’attenzione dei militari da alcuni giorni. Nella mattinata di oggi, il 47enne è comparso dinanzi al giudice Marco Tornatore, che ne ha convalidato l’arresto. In attesa del giudizio, resterà sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione in Liguria.

