Strada La Thuile, le riaperture previste nel weekend

Da sabato 21 gennaio a lunedì 23 gennaio 2023 la strada statale 26, a collegamento tra Pré-St-Didier e La Thuile sarà nuovamente aperta alla circolazione, con senso unico.

In particolare sabato 21 gennaio dalle ore 7.30 alle ore 12 solo a senso unico in salita da Pré-St- Didier a La Thuile; sabato 21 gennaio dalle ore 12 sino alle ore alle ore 7.30 della domenica 22 gennaio solo a senso unico in discesa da La Thuile a Pré-St- Didier; domenica 22 gennaio dalle ore 7.30 sino alle ore 12 solo a senso unico in salita da Pré-Saint- Didier a La Thuile; domenica 22 gennaio dalle ore 12 sino alle ore 7.30 di lunedì 23 gennaio solo a senso unico in discesa da La Thuile a Pré-St- Didier.

“Per garantire il migliore collegamento con l’importante località sciistica – spiega la Regione. – in accordo con i Sindaci, è stata coordinata questa nuova modalità di apertura, soggetta a guardiania, della strada statale 26 a fasce orarie, in modo da consentire il collegamento con La Thuile ai mezzi con portata inferiore alle 3,5 tonnellate e ai bus turistici”.

Rimane garantita la circolazione nei due sensi sulla strada regionale 39 per La Thuile del Colle San Carlo, indicata lungo l’itinerario con segnaletica provvisoria installata a cura di Anas, sulla quale prosegue l’impegno della Struttura regionale della viabilità nel monitoraggio e nelle rilevanti attività di sgombero neve e spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio sulla pavimentazione stradale.

Stanno proseguendo i lavori di realizzazione del rilevato paramassi, giunti all’80%, dopo le interruzioni causate dalle nevicate degli ultimi giorni: compatibilmente con le condizioni meteo, i lavori riprenderanno a partire da lunedì prossimo.