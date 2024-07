Camion sbaglia strada e finisce “incastrato” sulla collina di Quart

La tecnologia è un aiuto fondamentale, oggi, anche per chi si trova a dover guidare per lavoro per ore, lungo strade che spesso e volentieri non conosce, ma fidarsi ciecamente del navigatore a volte può portare, è proprio il caso di dirlo, sulla “cattiva strada”.

E’ successo con tutta probabilità al guidatore del camion che questa mattina, intorno alle 10, si è diretto sulla strada regionale 37 di Ville-Sur-Nus, all’altezza della frazione Vignil di Quart. Accortosi dell’errore, con un certo ritardo, l’uomo ha provato a tornare indietro ma la manovra d’inversione di marcia non ha fatto altro che peggiorare la situazione, rendendo di fatto impossibile lo spostamento del mezzo, ostruendo interamente la carreggiata.

Ecco dunque necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, al lavoro con autogru e carro braghe: l’intervento è ancora in corso. Secondo alcuni testimoni della zona, negli ultimi giorni diversi mezzi pesanti, sbagliando strada, sono finiti nella stessa fazione di Quart, per colpa delle indicazioni errate del navigatore satellitare.