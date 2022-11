Tumore per uso prolungato del cellulare: riconosciuta al lavoratore una rendita

Confermata in appello la sentenza del Tribunale di Aosta a favore di 63enne, tecnico specializzato delle Cogne Acciai Speciali, ora in pensione. L'Inail dovrà pagargli una rendita di 400 euro al mese per malattia professionale.