Un gheppio, un piccolo uccello rapace del genere Falco, si è intrufolato nelle sale del Castello di Aymavilles. Per liberarlo sono intervenuti congiuntamente il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e gli agenti del Corpo Forestale Valdostano.

Gli agenti della forestale hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per aprire alcune finestre molto alte, in modo che il gheppio potesse uscire in autonomia fuori dai locali. Operazione non riuscita per cui il piccolo rapace è stato catturato con un’apposita rete e, verificate le buone condizioni di salute dell’animale, successivamente liberato.