Cinema e Olimpiadi invernali: i film da non perdere

Le Olimpiadi invernali non sono solo competizione sportiva, ma anche fonte inesauribile di storie umane straordinarie che il cinema ha saputo raccontare con passione ed emozione. Da vicende vere a commedie leggere, ecco i titoli essenziali per chi vuole immergersi nell’atmosfera olimpica, alla vigilia della cerimonia che andrà a inaugurare l’edizione di Milano-Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026.

Cool Runnings – Quattro sottozero (1993)

Ispirato alla vera storia della prima squadra di bob giamaicana che partecipò alle Olimpiadi invernali di Calgary 1988, questo film Disney è diventato un classico intramontabile. Quattro atleti giamaicani, guidati da un ex campione americano caduto in disgrazia, sfidano ogni pregiudizio e difficoltà per realizzare un sogno impossibile. Con il suo mix perfetto di commedia, emozione e messaggi positivi sulla determinazione e l’amicizia, “Cool Runnings” resta uno dei film sportivi più amati di sempre. La colonna sonora reggae e le gag esilaranti si alternano a momenti di autentica commozione.

Adatto a: Tutta la famiglia, perfetto per bambini e ragazzi.

Dove vederlo: Disponibile su Disney+.

Miracle (2004)

Considerato uno dei migliori film sportivi mai realizzati, “Miracle” racconta il “Miracolo sul ghiaccio” delle Olimpiadi invernali di Lake Placid 1980, quando la squadra di hockey su ghiaccio statunitense, formata da giovani dilettanti, sconfisse l’imbattibile Unione Sovietica. Kurt Russell offre una performance intensa nel ruolo dell’allenatore Herb Brooks, che trasforma un gruppo di ragazzi in una squadra capace di compiere l’impossibile. Il film cattura perfettamente il contesto della Guerra Fredda e l’orgoglio nazionale che quella vittoria rappresentò per l’America.

Adatto a: Pubblico di tutte le età, particolarmente apprezzato dagli appassionati di sport e storia.

Dove vederlo: Disponibile su Disney+.

Blades of Glory (2007)

Una commedia demenziale che porta sul ghiaccio Will Ferrell e Jon Heder nei panni di due rivali del pattinaggio artistico maschile che, dopo essere stati squalificati a vita dalle competizioni individuali, trovano un escamotage: gareggiare insieme come prima coppia maschile nella storia dello sport. Tra gag assurde, costumi sgargianti e numeri di pattinaggio surreali, il film è un divertimento puro che prende in giro i clichés del mondo del pattinaggio artistico senza mai prendersi troppo sul serio. Un cast eccellente completa questo guilty pleasure imperdibile.

Adatto a: Adolescenti e adulti, per alcune scene e battute spinte.

Dove vederlo: Disponibile su Paramount+, oltre che a noleggio su varie piattaforme.



Eddie the Eagle (2016)

La straordinaria storia vera di Eddie “The Eagle” Edwards, lo sciatore britannico che nel 1988 divenne il primo atleta a rappresentare la Gran Bretagna nel salto con gli sci alle Olimpiadi invernali di Calgary, nonostante la sua evidente mancanza di talento naturale. Taron Egerton interpreta questo antieroe simpatico e ostinato, affiancato da Hugh Jackman nel ruolo del suo allenatore. Il film è un inno alla perseveranza e al coraggio di inseguire i propri sogni contro ogni logica, con toni leggeri e ottimisti che conquistano lo spettatore.

Adatto a: Tutta la famiglia, particolarmente indicato per preadolescenti e adolescenti.

Dove vederlo: Disponibile a noleggio su Prime Video, Apple TV, Google Play e altre piattaforme.

I, Tonya (2017)

La biografia non autorizzata di Tonya Harding, pattinatrice artistica americana finita al centro di uno degli scandali più clamorosi della storia dello sport. Il film racconta la sua ascesa nel mondo del pattinaggio di figura e il controverso incidente che coinvolse la rivale Nancy Kerrigan prima delle Olimpiadi di Lillehammer 1994. Margot Robbie offre una performance straordinaria in questo ritratto crudo e senza sconti di una donna complessa, cresciuta in un ambiente difficile e travolta dagli eventi. Il film alterna momenti drammatici a un umorismo nero, utilizzando interviste fittizie e rotture della quarta parete.

Adatto a: Pubblico adulto, per linguaggio esplicito e tematiche mature (violenza domestica, abusi).

Dove vederlo: Disponibile su diverse piattaforme di streaming a noleggio, tra cui Prime Video, Apple TV e Google Play.

BONUS: Munich (2005)

Pur non essendo ambientato alle Olimpiadi invernali, “Munich” di Steven Spielberg merita una menzione speciale per il suo legame con la storia olimpica. Il film racconta gli eventi successivi al massacro delle Olimpiadi di Monaco 1972, quando undici atleti israeliani furono uccisi da terroristi palestinesi, e la conseguente operazione segreta del Mossad per vendicare le vittime. Eric Bana guida un cast straordinario in questo thriller politico intenso e moralmente complesso, che solleva domande difficili su vendetta, giustizia e il prezzo della violenza. Spielberg dirige con maestria questa riflessione profonda su uno degli episodi più tragici della storia olimpica.

Adatto a: Pubblico adulto e maturo, per violenza, tematiche complesse e scene disturbanti.

Dove vederlo: Disponibile su Prime Video e a noleggio su altre piattaforme.