Una vita tra le pagine di libri per ragazzi, tra i frame dei cartoni animati ed i balloon dei fumetti – ma non solo –, una passione diventata un lavoro che oggi raggiunge un nuovo, importante, traguardo.

L’autrice aostana Katja Centomo sarà premiata con il Romics d’Oro durante la XXX edizione del Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games Romics, in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 a Fiera Roma.

L’annuncio è dato dalla stessa organizzazione che spiega: “Con più di vent’anni di esperienza e talento, questa autrice poliedrica ha catturato l’immaginazione del mondo con la sua straordinaria creatività. Dal fenomeno di ‘Monster Allergy’, di cui ricorre quest’anno il ventennale, ai suoi numerosi romanzi per ragazzi, fino all’acclamata collana di graphic novel ‘7 Crimini’, la sua produzione è davvero sensazionale”.

Una vera e propria “icona del mondo dei fumetti, animazione e narrativa per ragazzi”, dicono ancora sulle pagine social di Romics, che sarà inoltre protagonista di una masterclass che ripercorrerà il percorso artistico di Centomo e una grande mostra dedicata alle molteplici sfaccettature della sua carriera.

Da più di vent’anni alla guida dello studio editoriale Red Whale, collaborando come direttrice artistica con Disney, Mondadori, Giunti, Rizzoli, Piemme, Il Battello a Vapore, DeAgostini, Lux Vide, Play Press, Panini e Rainbow, Katja ha lavorato come disegnatrice, colorista, letterista, fino all’organizzazione della rassegna Fumetti di Frontiera. Come scrittrice ha firmato due libri della serie Le Straordinarie Avventure di Jules Verne per Mondadori, e cinque romanzi per Einaudi Ragazzi Tilly Duc – Il segreto della Casa dei Tetti Blu, La strada per Pont Gun, Franca Viola – La ragazza che disse no, In fondo al Crepaccio – Cronaca di un soccorso impossibile e La fune d’acciaio, tutti illustrati da Iacopo Bruno.