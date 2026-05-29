La Banda Musicale di Saint-Vincent seconda classificata al Concorso Interbandistico di Bannio Anzino

Il 23 e il 24 maggio il piccolo comune di Bannio Anzino, in provincia di Verbania, diventa capitale della musica bandistica.

Quest’anno, tra le sedici bande partecipanti alla 6^ edizione del Concorso Interbandisco, provenienti da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Svizzera, quella di Saint-Vincent ha ottenuto un risultato importante.

Diretta dal M° Piermario Rudda, domenica 24 maggio 2026 si è esibita nella terza categoria del concorso, ottenendo il secondo posto di categoria con un punteggio di 89.20.

La giuria, composta dai Maestri Bert Appermont, Marco Somadossi ed Andrea Gasperin, ha elogiato il lavoro intrapreso dal gruppo.

La banda ha ottenuto consensi anche da parte di numerosi addetti ai lavori presenti al concorso.

“Sono molto felice di questo risultato”, commenta Rudda. “Devo fare i complimenti a ogni singolo componente del gruppo per la grande professionalità dimostrata e per la tenacia con cui ha affrontato questa esperienza del tutto nuova per il gruppo che, ricordiamo, è nato soltanto nel 2017 con le pause forzate dovute alle restrizioni per il Covid. Sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo saputo fare buona musica emozionandoci e questo è arrivato al pubblico ed alla giuria”.