L’Elfo, simbolo di Enfanthéâtre, si è rifatto il look

Lanciata la nuova edizione della rassegna di teatro per bambini, la 22ª, in un "Giacosa" ristrutturato, una novità arriva anche per il simbolo stesso della kermesse. Lo storico elfo disegnato da Christine Valeton è stato reinterpretato dall'illustratrice Annie Roveyaz.