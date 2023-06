Panoramiche, un marchio per cinematografia e audiovisivo in Valle d’Aosta

Nata nel 2022 su impulso dell’Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e con il patrocinio del Comune di Aosta, Panoramiche è la rete che riunisce i festival, le rassegne cinematografiche e i soggetti che si occupano di promozione, sostegno e diffusione della cultura e dell’industria audiovisiva con la Film Commission come coordinatrice. Nel corso della conferenza stampa di oggi, mercoledì 28 giuugno, in biblioteca regionale, Panoramiche ha presentato le otto realtà cinematografiche che la compongono, la sua nuova identità visiva, l’evento inaugurale dell’edizione 2023 e la sua prossima presenza al Festival del Cinema di Venezia.

A rappresentare il sostegno delle istituzioni attraverso la specularità tra la collaborazione reticolare regionale e il cinema quale arte corale, l’assessore all’istruzione, Cultura e Politiche giovanili del Comune di Aosta, Samuele Tedesco: “Il termine panorama rievoca un orizzonte da guardare tutti insieme e, al pari del cinema che è un’arte di inclusione, coesione e unificazione sociale, anche con questa squadra si vuole arrivare in vetta insieme per guardare congiuntamente il panorama che si crea”.

Sulla sinergia e la collaborazione quali motori di un’azione aggregante, che incoraggia il risalto dei singoli particolari, si è soffermato Jean-Pierre Guichardaz, assessore ai Beni e alle attività culturali: “Un anno fa, guardando le realtà valdostane legate al mondo dell’audiovisivo, ci siamo accorti di voler raccontare una realtà locale, ma anche composita e ricchissima, in cui ognuno può preservare le proprie peculiarità. Abbiamo immaginato questo contenitore, questo sodalizio composto da più nomi che, oggi, sta sempre più diventando una realtà vera, operativa e di confronto. Tutto ciò che unisce crea forza: le identità e le peculiarità vengono preservate anche se lo sguardo sa guardare sempre oltre, attento e accogliente verso le altre realtà. La sfida, ora, è quella di riuscire a fare qualcosa insieme in futuro, che connoti Panoramiche come originale aggregatore di più realtà”.

Il volto e la rete di Panoramiche

A illustrare l’identità visiva di Panoramiche, Alessandra Miletto di Film Commission Valle d’Aosta: “Da quest’anno, abbiamo deciso di creare il marchio di Panoramiche per racchiudere quello che è nato in maniera spontanea e naturale in un’immagine che attraversi tutte le attività che faremo insieme e che tutti i partner potranno utilizzare per presentarsi e sotto cui riconoscersi quando faranno azioni crossover tra loro. È quando si dà un nome e un volto a una cosa che quella cosa comincia a esistere”.

Realizzato da StopDown Studio, il logo di Panoramiche è stato sviscerato da Nicolò Valenti: “La domanda che ci siamo posti è stata: ‘Come può un marchio essere universale, leggibile e chiaro, contenere i profili diversi dei vari partner e potersi adattare al tempo stesso alle identità visive di ogni realtà’? Quello che ne è emerso è una pellicola cinematografica in bianco e nero, posta in orizzontale come se fosse una bandiera, che compie un percorso circolare che sale o scende verso valle”.

Miletto ha inoltre tratteggiato il profilo delle otto realtà che compongono “Panoramiche” e le iniziative di ognuna.

Film Commission Valle d’Aosta

Nata nel 2010 dalla volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere e potenziare il settore cinematografico e audiovisivo quale veicolo privilegiato di promozione del territorio nonché fattore di sviluppo creativo, imprenditoriale ed occupazionale, la Film Commission contempla tra i suoi obiettivi l’essere varco di accesso privilegiato e di facilitazione per le case di produzione, i cineasti, il professionismo, le maestranze e il territorio, il sostegno alla formazione e il coordinamento delle attività di promozione legate all’ambito audiovisivo.

AIACE VDA

Comuni di Aosta, Arvier, Chamois, Fénis, Ollomont, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Valpelline, dal 1 luglio al 25 agosto

L’Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai Valle d’Aosta riunisce un gruppo di cinefili che hanno deciso di unire le forze per organizzare rassegne, eventi, proiezioni, festival e workshop e formazione, al fine di diffondere la cultura cinematografica.

La seconda edizione della rassegna cinematografica estiva “Aiace A Macchia d’Olio” intende far rivivere la magia del cinema classico, moderno e contemporaneo sul grande schermo grazie a un programma di proiezioni itineranti in 9 comuni della Valle d’Aosta. I 22 appuntamenti, pensati per incontrare ogni pubblico, spaziano da lungometraggi appartenenti all’intera storia del cinema a cortometraggi recentemente selezionati nei programmi festivalieri internazionali.

Gran Paradiso Film Festival

Cogne, dal 24 al 29 luglio; ad agosto nelle altre valli del Gran Paradiso

Nato nel 1984 e giunto alla sua 26ma edizione, il Gran Paradiso Film Festival è un festival internazionale di cinema naturalistico che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza dello straordinario patrimonio naturale del pianeta, celebrandone la bellezza e stimolando riflessioni sulla sua salvaguardia, nella cornice del primo Parco Nazionale italiano.

Cervino Cine Mountain

Valtournenche, Breuil-Cervinia, Chamois e La Magdeleine dal 29 luglio al 5 agosto

Il Cervino CineMountain, festival internazionale di film di montagna più alto d’Europa, ai piedi del Monte Cervino, è nato nel 1998. Socio fondatore e membro dell’I.A.M.F (International Alliance for Mountain Film) 25 festival di film di montagna in 20 paesi del mondo e 5 continenti. Ha più di 40 film in concorso, oltre a musica, letteratura e teatro in alta quota.

FrontDoc

Aosta, dal 21 al 29 ottobre

FrontDoc è il Festival internazionale del Cinema di Frontiera che da dodici anni trasporta in un mondo fatto di immagini, suoni, persone e personaggi capaci di stupirci, indignarci, farci emozionare. Con il suo concorso ufficiale e le tante attività collaterali (spazio X, FrontOff, …), vuole far scoprire registi talentosi, musicisti audaci e in dialogo con i tempi, performer che osano esplorare nuovi linguaggi e testimoni appassionati della realtà contemporanea.

L’obiettivo è di esplorare forme inedite di fruizione cinematografica, per (de)gustare i film come vere e proprie prelibatezze, che stuzzicano i nostri sensi, accendono la nostra immaginazione, stimolano la nostra mente.

Cactus international Children’s and Youth Film Festival

Aosta, dal 2 al 12 maggio 2024

Il Cactus Film Festival mette a disposizione del pubblico la passione per le storie e per il cinema di qualità, per vivere insieme le emozioni di ogni latitudine e di ogni età, riconoscendo e dando valore a ciò che è altro da noi e, al contempo, colmando le distanze che, in certi casi, sono solo geografiche.

Oltre al cinema, il festival ospita eventi musicali, performance teatrali, laboratori, presentazioni di libri e romanzi, e propone un avvicinamento alla musica, alla danza, al folklore e persino alla scienza. L’assortimento delle proposte rende il Cactus Film Festival un luogo fisico e metaforico che favorisce l’incontro, una piazza in cui la varietà etnica, culturale e sociale, nell’interagire senza divisioni né pregiudizi, mostra in atto un futuro possibile, fatto di vicinanza e cura dell’altro, fatto di bellezza e condivisione; un futuro che si riempie della consapevolezza che questo piccolo puntino nell’universo che chiamiamo Terra è un dono prezioso, che appartiene in ugual misura a tutti e tutte, e che da tutti e tutte va rispettato, preservato.

Saison Culturelle Cinéma

Aosta, da novembre 2023 ad aprile 2024

La Saison Culturelle è realizzata dall’Assessorato Beni e Attività Culturali, Sistema Educativo e Politiche per le Relazioni Intergenerazionali col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino. La sezione Cinéma è una rassegna cinematografica importante, di lunga durata, intensa e di qualità. Si rende necessario selezionare film sempre di più grande rilevanza nei festival e di ultimissima uscita nelle sale per dare un’attenzione particolare a opere cinematografiche internazionali e raffinate che allo stesso tempo siano lo specchio della nostra esistenza più intima e personale. E la nostra vita deve essere, in qualche modo, percorsa e rivista assieme per poterla comprendere in profondità. Lo sguardo che possiamo mostrare al mondo è l’occhio che dobbiamo avere per noi stessi e solo se ci fermiamo a guardare e a riflettere lo possiamo introiettare in noi stessi.

Framedivision

Framedivision nasce dieci anni fa. Ha sede a Villeneuve e opera principalmente nell’ambito del teatro e del cinema sul territorio valdostano. Diversifica i suoi progetti e le proprie attività in produzione, formazione ed eventi. Il gruppo di lavoro è formato da professionisti del settore che producono contenuti artistici originali, innovativi ed integrati.

Appuntamenti regionali e nazionali

L’inaugurazione di Panoramiche 2023 si terrà dopodomani, venerdì 30 giugno, alle 21.30, in Piazza Porta Pretoria ad Aosta, con la live performance a cura di Andrea Carlotto e Alberto Ricca. Il primo, per Silent Media Lab, ha detto stamane: “La live performance, in tempo reale, si compone di due anime: quella audio e quella video. La modalità di messa in scena è quella della performance e dell’improvvisazione. Per incrociare le anime delle varie realtà che compongono Panoramiche, l’idea è stata quella di utilizzarne i differenti materiali visivi e sonori. Si tratta di storie già pensate con una coerenza interna, di un sistema che andrà destrutturato e messo in un viaggio alla ricerca di una sinestesia”.

Il nuovo marchio sarà presentato insieme all’intera offerta cinematografica audiovisiva valdostana all’Italian Pavillon del Festival del Cinema di Venezia il prossimo 4 settembre.

Sara Colombini