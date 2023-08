La valdostana Mariangela Moraca coreografa della finale mondiale di The Look of the Year 2023

Dopo la finale italiana nel 2015, la valdostana Mariangela Moraca è stata nuovamente scelta come coreografa ufficiale del corpo di ballo e regista moda della World Final del concorso The Look of the Year 2023, in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 30 ottobre prossimo. La serata sarà trasmessa in diretta Sky-Fashion Tv in mondovisione.

Le modelle più importanti al mondo quali Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista, Valeria Mazza e molte altre hanno iniziato la loro carriera grazie al concorso.

Nato nel 1983, il concorso mondiale ogni anno decreta gli standard di stile, bellezza e personalità. Dal 1983 alla finale, la commissione composta dai professionisti più riconosciuti nel mondo dell’immagine: stilisti, fotografi e modelle di fama mondiale.

I casting iniziano con la nomina di circa 350.000 partecipanti dai 14 anni in su in più di 50 Paesi e si concludono con la selezione dei 50 candidati che partecipano alla finale mondiale.

All’evento partecipano modelle, agenzie, operatori del settore moda, Tv, radio, giornalisti, case di moda, aziende del settore (make-up, prodotti di bellezza, abbigliamento, moda, ecc.), oltre a personaggi noti del mondo della moda. Il premio moda The look of the year verrà assegnato ogni anno agli stilisti più creativi, alle riviste e ai migliori professionisti del settore.

Dal 1983 ad oggi le finali mondiali si sono tenute ad Acapulco Messico – Mauritius Oceano Indiano – Forte dei Marmi, Italia –Atami Giappone – Parigi Francia – Rio de Janeiro Brasile – New York Stati Uniti – Miami Beach USA – Ibiza e Formentera Spagna – Seoul Corea – Nizza Francia – Ginevra Svizzera – Nizza Francia – Tunisi, Tunisia – Singapore Singapore City – Shanghai Cina – Taormine Italia – ROMA the Westin Excelsior Via Veneto – Sheraton Taormina – Isola di Ischia – Isola di Ortigia – Isola di Malta.