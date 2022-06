Torna Chamoisic, il festival di “altra musica” in alta quota

Dal 2 luglio al 25 agosto il festival ospiterà artisti internazionali con concerti diffusi in 10 Comuni e Enti della Valle d’Aosta e del Piemonte. Tanti gli ospiti, tra cui la chitarrista norvegese Hedvig Mollestad, per la prima volta in Italia, ed il regista Pupi Avati con il ricordo dei suoi esordi in musica nella Bologna degli anni ‘60.