Un ciclo di incontri e una mostra tematica, ad Aosta si celebrano 100 anni di letteratura di fantascienza

Agli appassionati di mondi immaginari che sfidano la realtà, ad Aosta, nel mese di aprile, arriva un’iniziativa in occasione dei 100 anni raggiunti nella storia dalla letteratura fantasy.

Questo traguardo letterario, la città di Aosta lo celebra attraverso un ciclo di incontri e una mostra tematica, organizzati dall’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie in collaborazione con la Fondazione Clément Fillietroz-Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta e Planetario di Lognan, che ne ha curato i contenuti e contribuito all’organizzazione del ciclo di conferenze.

L’iniziativa trae origine dalla nascita della prima rivista di fantascienza “Amazing Stories”, che nel 1926 battezzò ufficialmente questo genere letterario, aprendo le porte a una stagione di immaginazione e speculazione del futuro.

Il programma del ciclo di incontri

Mercoledì 8 aprile alle 21, alla Biblioteca Regionale si svolgerà il primo incontro, con l’Edizione critica di Frankenstein, di Mary Shelley.

Saranno, Aurelia Scorsone, traduttrice e Massimo Scorsone, curatore e consulente editoriale (collettivo Sara Noto Goodwell), a presentare l’edizione critica che, per la prima volta in Italia, metterà a confronto la versione del 1818 con quella del 1831.

Il romanzo nato dalla penna di Mary Shelley, scritto a soli 19 anni, raggiunse rapidamente successo, facendosi spazio nel mondo della letteratura, affrontando i temi della responsabilità, della colpa e dei limiti del progresso, con l’obiettivo ancora oggi di stimolare riflessioni nei lettori.

Venerdì 17 aprile, alle 21 alla Biblioteca Regionale – Rimasti a Terra: Eroi ed eroine dimenticati dall’avventura spaziale, con l’ingegnere spaziale Andrea Ferrero, che ripercorrerà le vite di personaggi che talvolta non ricordiamo; come Konstantin Ciolkovskij o Jarrie Cobb, e altri ingegneri e sognatori troppo audaci per la loro epoca.

Venerdì 24 aprile, alle 21 alla Biblioteca Regionale – Rapsodia marziana: scienza fiction e ideologia nell’immaginario di Marte, con la docente e saggista Silvia Kuna Ballero.

Con l’analisi delle narrazioni che hanno plasmato l’immaginario collettivo riguardo il pianeta rosso, l’appuntamento riflette sul significato che avrebbe per l’umanità insediarsi un giorno su Marte, il pianeta origine di invasioni aliene e utopie per l’immaginario collettivo, oggi presentato come piano di emergenza contro l’estinzione.

Dal 7 al 30 aprile – Mostra tematica alla Biblioteca Regionale

Una mostra composta da nove pannelli tematici che mettono in dialogo le copertine storiche di Amazing Stories e Scienze Wonder Stories, con immagini astronomiche, con l’obiettivo di mostrare l’intreccio tra fantasia e astronomia nel corso degli anni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Info: Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta

Tel: 0165-274802

e-mail: brao-cultura@regione.vda.it

di Zoe Gandelli