1° maggio: diamo voce alle storie di chi non lavora più

Aosta - Come redazione di Aostasera.it stiamo cercando storie di persone che, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro o hanno subito forti ripercussioni lavorative da raccontare in occasione del 1° maggio che vorremmo fosse anche un momento per ricordare chi un lavoro non ce l’ha più.

Albergatori o ristoratori che stanno erodendo i risparmi o facendo debiti per non chiudere del tutto l’attività, lavoratori in cassa integrazione da mesi che non ricevono il sussidio o a cui non basta per sopravvivere, commessi e camerieri che a causa della pandemia hanno perso il loro contratto a tempo determinato, lavoratori che sanno già di andare incontro a futuro licenziamento non appena ci sarà lo sblocco.

Come redazione di Aostasera.it stiamo cercando storie come queste da raccontare in occasione del 1° maggio, che, in questo 2021, vorremmo fosse, insieme alla festa dei lavoratori, anche un momento per ricordare chi un lavoro non ce l’ha più.

Se siete interessati a raccontare la vostra storia di non lavoratori e a condividere con la redazione le vostre riflessioni potete scriverci a redazione@aostasera.it descrivendo brevemente nella mail inserendo una breve biografia oltre che una sintetica descrizione della vostra situazione lavorativa attuale.

Saranno scelte le segnalazioni più interessanti che arriveranno in redazione entro il 28 aprile. Le persone selezionate verranno ricontattate per una breve intervista che uscirà su Aostasera.it il 1° maggio prossimo. Ricordate, quindi, di lasciare i vostri recapiti in mail.