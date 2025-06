Confindustria VdA ha approvato il bilancio 2024. Ad oggi sono 326 le aziende associate

“Confindustria Valle d’Aosta si conferma un punto di riferimento essenziale per le aziende del territorio. Offriamo supporto concreto e aiuto efficace per affrontare le sfide quotidiane e per cogliere nuove opportunità di crescita”.

Così, il presidente di Confindustria VdA Francesco Turcato, ha chiuso la sua relazione all’assemblea privata dell’associazione, chiamata ad approvare il bilancio 2024. Bilancio da cui emerge che, ad oggi, sono 326 le aziende associate per circa 8.154 dipendenti, pari quasi al 60 per cento della forza stabile della Valle d’Aosta.

Tra le attività segnalate da Turcato nella sua relazione, un posto importante l’ha guadagnato il lavoro svolto dall’ufficio sindacale che – spiega una nota di Confindustria VdA – “ha supportato le aziende in oltre 100 incontri sindacali, 100 conciliazioni e più di 100 consulenze specifiche”.

Rimarcati dal Presidente anche l’impegno sui bandi, lo sviluppo del progetto Alcotra e l’incontro organizzato con l’Ice. Confindustria Valle d’Aosta ha, inoltre, “erogato 53 corsi di formazione con oltre 300 partecipanti nel 2024, di cui un terzo circa per corsi ad hoc su esigenze specifiche richieste degli associati, cui si aggiungono i corsi di formazione obbligatoria. Grazie all’accreditamento all’Anpal, inoltre, offre il servizio di ricerca di personale”, si legge ancora nel comunicato.

Tra gli impegni a livello di comunicazione, Confindustria segnala il progetto culturale Mosaico, il lavoro svolto dalla Piccola Industria – sul quale ha relazionato la presidente Elena Vittaz –, e quello del Gruppo Giovani Imprenditori, su cui ha preso la parola il neopresidente Davide Dell’Innocenti.

Confermata, infine, per il 4 ottobre l’assemblea pubblica, evento “che rappresenterà anche il culmine dei festeggiamenti per i primi 80 anni di Confindustria Valle d’Aosta”, chiude la nota.