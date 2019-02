Chiamate pubbliche, la Regione cerca 6 laureati e 1 diplomato

L’Amministrazione regionale cerca 6 istruttori dei programmi di sviluppo (cat. D pos D) e 1 assistente amministrativo-contabile (cat.C, pos.C2), da assumere mediante chiamata pubblica su presenza, che si terrà mercoledì 27 febbraio.

Per i 6 istruttori viene richiesto il diploma di laurea in Giurisprudenza (LMG/01), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell’economia (LM-56), Scienza della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economico aziendali (LM-77), Scienze per la cooperazione e lo sviluppo (LM-81), Scienze statistiche (LM-82), Studi europei (LM-90), Ingegneria gestionale (LM-31) o diplomi di laurea equipollenti per legge.

Il periodo di lavoro è dal 15 aprile e per una durata massima di 3 anni.

Per l’assistente amministrativo-contabile, da assumere presso il liceo delle scienze umane e scientifico R.M. Adelaide, è richiesto il diploma di

istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università.

Il periodo di lavoro è da da aprile 2019 fino al 10 febbraio 2020.