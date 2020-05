È tornato il mercatino agroalimentare lo Tsavèn, all’insegna della sicurezza

Aosta - Oggi, domenica 10 maggio, giornata in cui si celebra la Festa della Mamma, è tornato anche l'appuntamento con il mercatino agroalimentare di Coldiretti-Campagna Amica che propone i prodotti di qualità made in Vda delle aziende agricole del territorio.

Gente per le vie di Aosta, sì, ma una situazione ordinata. E intanto oggi, domenica 10 maggio, giornata in cui si celebra la Festa della Mamma, è tornato anche l’appuntamento con “Lo Tsavèn”, il mercatino agroalimentare di Coldiretti-Campagna Amica che propone i prodotti di qualità made in Vda delle aziende agricole del territorio.

Un mercatino in cui al primo posto è stata messa naturalmente la sicurezza, visto il periodo che stiamo vivendo, con la consegna di mascherine, guanti, gli ingressi contingentati e le distanze interpersonali rispettate.