E’ stato di agitazione al Casinò di Saint-Vincent

Ad oggi mancano i presupposti “per un confronto proficuo e produttivo“. Slc Cgil, Savt Spettacolo, Uilcom, Snalc e Ugl Terziario Vda /Ulas hanno proclamato nella giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, “lo stato di agitazione del personale della casa da gioco in merito al percorso della stesura del nuovo contratto collettivo aziendale“. La decisione dopo l’assemblea con i lavoratori tenutasi oggi, mercoledì 28 febbraio.

“Il contratto va fatto e va fatto bene” spiega Claudio Albertinelli, segretario del Savt. “E’ urgente farlo, mentre qui i mesi passano e non abbiamo ancora nulla”. L’obiettivo dei sindacati è di arrivare “quanto meno a ripristinare la situazione precedente” dopo i tagli e i sacrifici imposti ai lavoratori durante il periodo concordatario.

“Stamattina durante l’incontro con l’azienda – ricorda Vilma Gaillard segretaria generale della Cgil Vda – abbiamo fatto il punto sull’accordo ponte, che vede soprattutto la Cgil evidenziare dei punti di distanza e ora passerà al vaglio dei lavoratori in un referendum. Anche sul premio di risultato non abbiamo avuto delle risposte e nell’incontro del pomeriggio con i lavoratori abbiamo raccolto i loro timori e le loro paure. In questo momento non ci troviamo quindi nella situazione di aprire un tavolo sereno di confronto sul prossimo contratto”.

L’accordo ponte per il 2024, che sarà sottoposto a marzo al vaglio dei lavoratori in un referendum, prevede una “una tantum” al posto della quattordicesima mensilità e 6 giorni di ferie rispetto ai 12 congelati all’inizio del concordato.