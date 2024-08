Lascia il direttore generale di Finaosta Paolo Giachino

“Per motivi strettamente personali” Paolo Giachino ha deciso di lasciare la direzione generale di Finaosta. L’incarico terminerà a fine novembre. A darne comunicazione è il neo presidente Marco Linty, che in una nota ringrazia Giachino per “il suo lungo lavoro al servizio della finanziaria regionale”.

“Il dottor Giachino, affiancando gli organismi esecutivi che si sono succeduti, – commentano ancora il Presidente e il Consiglio di amministrazione – ha promosso negli ultimi anni una significativa crescita nell’assetto aziendale ed ha accompagnato la Finanziaria nel suo percorso di posizionamento come punto di riferimento autorevole del mondo finanziario regionale e non solo”.

Con le dimissioni di Giachino, “l’Organo esecutivo si stia già attivando per individuare le opportune soluzioni organizzative conseguenti, al fine di dare continuità all’operatività aziendale.”

Giachino , ex amministratore delegato della Cva ed ex presidente di Confindustria Valle d’Aosta, era stato nominato direttore generale nel 2020 in sostituzione di Giuseppe Cilea.