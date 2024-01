Le batterie al litio di Podium nel primo motoscafo elettrico di Riva

C’è anche un pizzico di Valle d’Aosta nel primo motoscafo elettrico, Riva El-Iseo, presentato al Boot Düsseldorf. Ad alimentare il mezzo sono, infatti, le batterie al litio sviluppate da Podium Advanced Technologies, l’azienda con sede a Pont-Saint-Martin.

Dopo la presentazione del prototipo nel settembre 2022 al Monaco Yacht Show, seguita dal completamento di una serie di test tecnici e di affidabilità in ogni ambiente e in ogni condizione possibile, la versione ufficiale del primo modello Riva per il segmento E-Luxury è pronta per la vendita.

Progettato da Officina Italiana Design, El-Iseo ha un motore completamente elettrico, il Parker GVM310 di Parker Hannifin e una batteria al litio ad alta densità di energia sviluppata e fornita da Podium Advanced Technologies, “una soluzione efficiente ed estremamente leggera con una capacità di 150 kWh e una tensione di 800 V”.

“L’architettura ridondante delle batterie – spiega una nota di Podium – garantisce affidabilità e sicurezza, prerogative fondamentali durante la navigazione. Le batterie sono completamente impermeabili, raffreddate a liquido, isolate termicamente e hanno un rivestimento resistente al fuoco. Il risultato è un runabout a zero emissioni con prestazioni senza precedenti sia in termini di velocità massima, auto limitato a 40 nodi, sia in termini di autonomia, garantendo fino a 10 ore di navigazione”.