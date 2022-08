Turismo ad Aosta, numeri da record: “Tanti turisti, peccato i negozi chiusi”

Il turismo estivo in Valle è più vivo di sempre: numeri da record per gli albergatori, che si ritrovano ad annunciare il tutto esaurito, finalmente, dopo due anni di Pandemia.

Il periodo tra giugno e ferragosto è stato un graduale crescendo un po’ per tutti: “Siamo molto soddisfatti della situazione turistica“- afferma Alessandra Bich dell’HB Hotel -“è stato un anno molto brillante: abbiamo iniziato da maggio a intravedere questi grandi afflussi, specialmente di turisti stranieri, che finalmente sono tornati. Ma un’altra cosa molto positiva è che i soggiorni si sono anche molto allungati, con i pernottamenti tra luglio e agosto che hanno superato la durata media rispetto agli altri anni.” Ci sono anche delle buone aspettative per la fine di agosto e settembre, che si prospetta comunque estremamente positivo – anche se con le tante prenotazioni last minute, non è possibile fare delle previsioni precise.

Tornato finalmente il turismo straniero: “C’è un buon 50/50 tra turisti italiani e stranieri, anche se di zone di confine” sottolinea Ambra Chasseur, dell’hotel Omama. Restaurato anche il turismo d’oltremare, sebbene non completamente: “Abbiamo visto degli americani e un po’ di australiani: si sente però la mancanza dei turisti giapponesi, che hanno iniziato a prenotare in gruppi per la stagione autunnale.”

Sono due i fattori principali dell’aumento esponenziale del numero di turisti. Jeannette Bondaz, referente Adava per la città di Aosta e titolare del B&B Maison Bondaz, afferma: “È stata un’annata eccezionale, complice anche il clima, ideale per chi vive nelle grandi città e cerca un po’ di freschezza: ma sono soprattutto gli eventi organizzati dall’assessorato al turismo e dal comune che ci hanno aiutato a rendere più viva la nostra città ai turisti. In particolare, a giugno ha avuto molto successo la Juventus Academy, organizzata durante la settimana e che quindi ha portato una grande presenza in un periodo che altrimenti non sarebbe stato di grande lavoro.”

L’inflazione, però, preoccupa: “Siamo stati presi un po’ in contropiede, siccome non abbiamo ancora allineato i prezzi”, afferma Alessandra Bich. “I costi sono decisamente aumentati, se non raddoppiati in alcuni casi; faremo i conti a fine stagione. Per fortuna, i numeri ci aiutano: abbiamo potuto alzare leggermente i prezzi su agosto senza troppe ripercussioni. L’inverno ci preoccupa più: lì dovremo definitivamente alzare i prezzi, nonostante fino ad ora li abbiamo sempre mantenuti ad una soglia costante.”

Jeanette Bondaz, infine, si rammarica della chiusura dei negozi domenica 14 agosto. “Spesso i negozianti si lamentano del fatto che non arrivino turisti o che non ci sia lavoro: ma questa domenica, con un’Aosta piena di turisti, erano pochissimi i negozi aperti. Questa è proprio un’occasione sprecata, in un momento ideale per mettere del fieno in cascina.”